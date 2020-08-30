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وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر لمتابعة تجهيزات "التأمين الصحي الشامل"

11:01 ص الأحد 30 أغسطس 2020
وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر لمتابعة تجهيزات "التأمين الصحي الشامل"

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت أول أكتوبر الماضي.

وأشار مجاهد، في بيان اليوم، إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة مجموعة من مستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم تطويرها بالمحافظة، وتعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

ولفت إلى أن الزيارة تتضمن متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وتشمل: الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، وبدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو 2019.

هالة زايد وزيرة الصحة الأقصر التأمين الصحي الشامل

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