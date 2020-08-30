نشرة كورونا| السيسي يحذر من الشتاء وموعد طرح اللقاح في مصر وإصابة 3 لاعبين في الزمالك

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، أحد الأسباب المباشرة لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا في مصر حال ثبوت فعاليته.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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بعد زيادة الإصابات.. الصحة تعلن إعادة إحياء خطة التعايش مع كورونا

الصحة تكشف سبب زيادة إصابات كورونا.. وخطة مواجهة "الموجة الثانية"

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لأول مرة.. الصحة تكشف الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا بمصر

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