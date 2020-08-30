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برلمانية عن خطاب الرئيس السيسي بشأن مخالفات البناء: "له ألف حق"

02:30 ص الأحد 30 أغسطس 2020
برلمانية عن خطاب الرئيس السيسي بشأن مخالفات البناء: "له ألف حق"

أنيسة حسونة

(مصراوي):

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على توجيه عدة رسائل تحذيرية وتكرارها في أحاديثه بشأن ملف التعديات والبناء المخالف، مشيرة إلى أن الرئيس يضرب بيد من حديد في ملف البناء المخالف بجانب توجيهاته المستمرة للأهالي بضرورة الإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم.

ولفتت حسونة، في بيان لها، أن الرئيس السيسي كرر في كافة أحاديثه منذ سنوات على أن الدولة ستتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء، ومن ثم لما يحدث الآن من حملات الإزالة ليست مفاجأة بل بسابق إنذار، قائلة: الرئيس له ألف حق في كل خطوة يخطوها في ملف مخالفات البناء ويجب على الجميع معاونته والالتزام بإجراءات تقنين أوضاع المخالفات.

وأشادت بزيادة حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين تصل إلى 7.5 مليار دولار، أي بما يعادل 120 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه حدثت طفرة كبيرة في ملف البترول، لا سيما بعد التوسع في اكتشاف حقول جديدة عملت على سد احتياجات الاستهلاك المحلي بل وتم التطلع إلى التصدير للخارج.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالاسكندرية.

مخالفات البناء أنيسة حسونة الرئيس السيسي

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