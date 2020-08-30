"عذبّه زوج والدته".. "قومي الطفولة" يتسلم طفلًا بالإسماعيلية ويودعه دار رعاية



كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم السبت، تسلمه طفلًا من الإسماعيلية تمهيدًا لإيداعه أحد دور الرعاية الآمنة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، بعدما تعرض للضرب والتعذيب من زوج الأم محدثًا به إصابات بالغة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل قدم كافة أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم ندب أخصائي نفسي وأخر اجتماعي من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة التل الكبير لتقديم الدعم النفسي للطفل وإجراء دراسة حالة مفصلة لتحديد احتياجاته وذلك بحضور مشرف خط نجدة الطفل بالمركز الرئيسي، كما تم الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالته بالقاهرة.

وأشارت "السنباطي" في بيان اليوم، إلى أن نيابة التل الكبير الجزئية باشرت تحقيقاتها في المحضر رقم ٢٩٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح التل الكبير بناء على شكوى سيدة والتي تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات للتعذيب والضرب المبرح من قبل الأم وزوجها، لافتة إلى أنهم دائمي التعدي على الطفل وإحداث ما به من إصابات، و اصطحبت الطفل إلى مستشفى التل الكبير ومستشفى الإسماعيلية الجامعي لتلقي العلاج ورفضت تسليم الطفل لأهله الذين لاذوا بالفرار من المسكن بسبب تلك الواقعة.

وأكدت أن هذه الواقعة المشينة تخالف كافة القوانين والأعراف وتعد انتهاك بالغ بحق الطفل، لافتة إلى أن منظومة حماية الطفل الوطنية تعمل من أجل توفير سبل الدعم و رفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف يتعرض له الطفل من خلال آلية الإبلاغ التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس اب 01102121600.

كما تتوجه السنباطي بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها في التدخل السريع والتحقيق لإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية. كما أثنت على التعاون المثمر والدائم بين النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إنقاذ وحماية الأطفال المعرضين للخطر، كما توجهت بالشكر أيضا لأعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لسرعة التعامل مع الحالة.