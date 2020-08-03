النهار: خريطة برامج جديدة بعد العيد.. وزيادة المحتوى الدرامي

(مصراوي):

أعلنت شبكة تليفزيون النهار، خريطة برامجية جديدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، تشهد تطويرًا جذريًا وزيادة في المحتوى الدرامي على القناة العامة.

وقال محمد الجازوي القائم بأعمال رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن الخريطة الجديدة ستبدأ من السبت المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، وتتضمن عرض 3 مسلسلات متنوعة بين الكلاسيك والمسلسلات التي تم إنتاجها العام الحالي أو الأعوام السابقة.

وأضاف الجازوي أنه في السادسة مساء سيتم إذاعة مسلسل "حكاية ميزو" بطولة الفنان الكبير سمير غانم والفنانة فردوس عبدالحميد والفنانة إسعاد يونس، وفي السابعة مساء سيذاع مسلسل "سلطانة المعز" وبعدها مسلسل "جمع سالم"، وفي الثامنة مساء يذاع مسلسل "سابع جار" من الاثنين للخميس.

وأشار إلى أن برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد يذاع من الجمعة للأحد في الثامنة مساء، فيما يذاع برنامج "آخر النهار" في التاسعة مساء يوميًا حيث يقدمه الإعلامي تامر أمين من الاثنين للخميس ويقدمه الدكتور محمد البار أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

كما يذاع برنامج "أوضة اللبس" مع الكابتن أحمد حسام ميدو أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الساعة 11 ويذاع برنامج "نمبر وان" مع عمر ربيع ياسين الساعة 11 مساء من الخميس للأحد.

وأوضح محمد الجازوي أن الفنانة هالة فاخر ستظهر في إطلالة جديدة على شاشة النهار في برنامج "هالة خاصة" ابتداء من بعد العيد مباشرة.

كما يشهد برنامج "ريا وسكينة" تطويرًا في المحتوى في موسمه الجديد بعد العيد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الخريطة الجديدة إسعاد المشاهد.