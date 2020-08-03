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حملات لتجريد ورفع السيارات المتهالكة في العمرانية (صور)

10:49 م الإثنين 03 أغسطس 2020
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(مصراوي):

يواصل حي العمرانية اليوم الاثنين، تنفيذ حملة مكبرة من صيانة الطرق والإشغالات وقطاع هيئة النظافة والإنارة، لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة وتجريد الأتربة ورفع الحواجز الحديدية والبلدورات وصيانة أعمدة الإنارة، في شوارع الدكتور سيف الدين ناصر وأمام مدرسه النيل من الشعب حتى خاتم المرسلين ومتفرعاته.

وتأتي الحملة تحت إشراف ومتابعة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والإدارت المعنية، ومازال العمل مستمرًا في رفع المخالفات.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية من أعمال نظافة وتجريد الأتربة ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة.

رفع السيارات المتهالكة حي العمرانية

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