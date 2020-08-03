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​رئيس "التنمية الثقافية": انطلاق التدريب العملي لـ"صنايعية مصر" عقب إجازة العيد

10:47 م الإثنين 03 أغسطس 2020
​رئيس "التنمية الثقافية": انطلاق التدريب العملي لـ"صنايعية مصر" عقب إجازة العيد

صندوق التنمية الثقافية

(مصراوي):


قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن العمل يجري في مبادرة "صنايعية مصر"، على قدم وساق منذ استعادة النشاط بعد أزمة كورونا.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أخذنا عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقسمنا المتدربين على مجموعات صغيرة تصل إلى 6 أفراد بدلًا من 12، ولكن بعض المشاركين في المبادرة مازالوا متخوفين من النزول وهو حقهم ونتعامل مع هذا الأمر بحكمة، ولم تصل نسبتهم إلى 40% من المشاركين".

وأكمل عبدالوهاب: "سنبدأ بعد العيد في المشروع العملي لمبادرة صنايعية مصر، وسيكون لمدة شهر يمكن أن يزيد قليلًا، لأنهم لا يتواجدون الفترة الطويلة التي يتواجدون بها في الظروف العادية".

وتأتي مبادرة صنايعية مصر تماشيًا مع سياسة الدولة في تنشئة جيل جديد من المهرة في مجال الحرف التراثية لنشر القيم الجمالية وتعميق الاعتزاز بالهوية المصرية، واستثمارها في خلق أسواق جاذبة للسياحة، بالإضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة للشباب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل جديدة وإقامة مشروعات صغيرة.

وتهدف إلى تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان، في مجالات الخزف، النحاس "النقش والأركيت"، التطعيم بالصدف، أعمال قشرة الخشب، والحلى التراثية وذلك للشباب من سن 18 حتى 40 سنة.

صندوق التنمية الثقافية فتحي عبدالوهاب التدريب العملي صنايعية مصر فيروس كورونا

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