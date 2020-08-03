غدًا.. مصر الطيران تسير 25 رحلة دولية تقل 2500 راكب

كتب- محمد عبيد:



تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلاتها إلى 25 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكب، عقب عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر في شركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (لندن -باريس - اسطنبول - أثينا - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - روما - فرانكفورت - دار السلام - فيينا - أديس أبابا - واشنطن - أربيل) ورحلتين جويتين إلى (دبي وميلانو وأبوظبي) بالإضافة إلى رحلتين جويتين داخليتين إلى كل من (الغردقة وشرم الشيخ) ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 2500 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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