​الزراعة: نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 100%

كتب- أحمد مسعد:

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال القصير، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة المركزية لحماية الأراضي تصدت للبناء على الأراضي الزراعية وإزالة كافة حالات الإزالة في المهد بنسبة 100% بفضل التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة في المحافظات، ومديريات الزراعة والشرطة والحكم المحلي من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية كما تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأضاف القصير، أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة الإزالة إلى أعلى مستوياتها، حيث وصل إجمالي حالات التعدي خلال إجازة عيد الأضحى هذا العام، إلى 44 حالة فقط على مساحة فدان و16 قيراطًا، تم إزالتها بالكامل في مهدها.

ولفت وزير الزراعة إلى أن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى العام الماضي 2019، كانت 391 حالة على مساحة حوالي 15 فدانًا و9 قراريط، وإجمالي حالات الإزالة على مساحة حوالي 11 فدانًا.