يبدأ غدًا ولمدة شهر.. ننشر شروط التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم والعكس

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم فتح باب التحويل من الأزهر للتربية والتعليم والعكس، غدا الثلاثاء، ولمدة شهر.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الاثتين، أن شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس، تتمثل فيما يلي:

1- يبدأ التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

2- يشترط أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

3- يقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

4- لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربيىة والتعليم.

5- لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر.

6- يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.

7- الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.​