"قومي المرأة": تلقينا 280 شكوى تحرش وابتزاز جنسي وعنف أسري في العيد

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، استقبال مكتب شكاوى المرأة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، 283 شكوى منها 207 شكاوى على الرقم المختصر 15115، و76 شكوى عبر الرسائل على تطبيق "واتس آب" على رقم 01007525600.

وأكدت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي والابتزاز والتهديد بشكل عام جاءت في المرتبة الأولى، حيث استقبل المكتب 149 شكوى من فتيات تعرضن لذلك خلال فترات سابقة وترغب في تقديم بلاغات، فيما جاء في المرتبة الثانية شكاوى لفتيات تعرضن للتحرش خلال أيام العيد.

وأوضحت مديرة المكتب، أنه فيما يتعلق بشكاوى التحرش السابق ذكرها، تم تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية، حيث تم توعيتهن بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وإمكانية توفير محامٍ متطوع بالمجان لرفع القضية وفقًا للحالة، وفي حالة الابتزاز والتهديد تم التأكيد عليهن بعدم الخوف والاستسلام لهذه التهديدات، وأن المجلس يساندهن بكل قوة حتى يحصلن على حقوقهن.

وأضافت مديرة المكتب، أن الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات خلال أيام العيد تضمنت أيضًا 134 شكوى أخرى متنوعة ما بين شكاوى أحوال شخصية واستفسارات قانونية وشكاوى عنف أسري، وتم تقديم الدعم القانوني وتأكيد ضرورة الحضور إلى مقر المكتب سواء في القاهرة أو بفروع المجلس بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة، طالب بشكل متكرر فتيات وسيدات مصر ممن يتعرضن لأي شكل من أشكال التحرش بضرورة تقديم بلاغات رسمية ضمانًا لحقوقهن، مؤكدًا دعمه الدائم لهن ومساندتهن اجتماعيًا وقانونيًا، من خلال تلقي أي شكوى أو استفسار عبر الخط المختصر رقم 15115، أو عبر تطبيق "واتس آب" على رقم 01007525600 أو على الإيميل complain.office2001@gmail.com.

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