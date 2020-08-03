أول تطبيق رسمي للأسعار الجديدة.. احسب استهلاكك الشهري من الكهرباء بدون رسوم النظافة

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، منذ أيام، في تحصيل أسعار فواتير استهلاك يوليو بالزيادات الجديدة في أسعار الشرائح، التي أعلنها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعتبر فاتورة يوليو الماضي التي يتم تحصيلها بدءا من شهر أغسطس، أول تطبيق رسمي للأسعار الجديدة في شرائح الاستهلاك المختلفة.

ويوضح "مصراوي" في التقرير التالي الشرائح السبع وكيفية احتساب سعر الكيلووات في الساعة للمستهلك، دون إضافة رسوم القمامة وخدمة العملاء على إجمالي سعر الفاتورة النهائية.

- الشريحة الأولى

يبدأ استهلاكها من صفر حتى 50 كيلووات في الساعة، وتبلغ 38 قرشًا.

- الشريحة الثانية

يبدأ استهلاكها من الكيلو 51 حتى 100 كيلوات في الساعة، وتحاسب بـ48 قرشًا.

- الشريحة الثالثة

لا بد من التوضيح أنه عند استهلاك 101 كيلووات/ ساعة يتم حساب الـ100 كيلوات/ ساعة السابقين؛ أول 50 كيلو بـ38 قرشًا الشريحة الأولى، ومن 51 إلى 100 الشريحة الثانية، ويتم الحساب بسعر 48 قرشًا، ثم تتم إعادة حساب الشريحتين، ويُعاد تسعيرهما ويكون الكيلو بـ65 قرشًا؛ بحيث يكون عبارة عن 22 جنيهًا إعادة تسعير الـ100 كيلو الأوائل بالإضافة إلى 65 قرشًا سعر الكيلوات الجديدة، علمًا بأن حاليًّا الشريحة الثالثة تتم محاسبتها بسعر الكيلووات في الساعة فيها 15.5 جنيه؛ حيث تتم المحاسبة حتى الكيلو رقم 200.

- الشريحة الرابعة

تبدأ من الكيلو رقم 201 إلى الكيلو 350؛ حيث يتم فيها احتساب الـ150 كيلووات في الساعة، بسعر 96 قرشًا لكل كيلو.

- الشريحة الخامسة

تبدأ من الكيلو 351 إلى الكيلو 650، ويحاسب خلالها سعر الكيلووات بـ118 قرشًا؛ ما يعني أن في حالة استهلاك 600 كيلووات، يكون الحساب كالتالي:

سيتم دفع 200 كيلو بسعر 65 قرشًا، يعني 130 جنيهًا، و150 كيلووات بسعر 96 قرشًا، يعني 144 جنيهًا.

والـ250 كيلووات المتبقية، تدفع 118 قرشًا للكيلو، يعني 295 جنيهًا؛ بحيث يصل الإجمالي إلى 569 جنيهًا، ولو تم استهلاك 650 كيلووات/ ساعة يكون الحساب 628 جنيهًا.

- الشريحة السادسة

وهي تستدعي انتباه البعض لها؛ حيث يتم اتباع إجراء خاص بها للمرة الأولى يتمثل في أنه عند استهلاك الكيلو رقم 651، تتم إعادة تسعير الـ650 كيلووات السابقة، ويتم حسابها جميعًا بـ118 قرشًا لكل كيلووات.

- الشريحة السابعة

من الكيلو 651 حتى الألف كيلوات/ ساعة؛ حيث يتم حساب الكيلوات/ ساعة بسعر 118 قرشًا، بمعني حال استهلاك 1000 كيلووات يتم دفع 1180 جنيهًا.

أما في حالة استهلاك الكيلو رقم 1001، فتتم إعادة تسعير الـ1000 كيلووات الأوائل مقابل 145 قرشًا.

وفي ما يلي مقارنة لأسعار شرائح الاستهلاك بين الزيادة الجديدة والماضية:

- 100 كيلووات = الآن 30 جنيهًا، ستكون 38 جنيهًا؛ أي زيادة 26.6%.

- 300 كيلووات = الآن 182 جنيهًا؛ ستكون 226 جنيهًا، أي زيادة 24.1%.

- 500 كيلووات = الآن 373 جنيهًا، ستكون 451 جنيهًا؛ أي زيادة 20.9%.

- 700 كيلووات = الآن 593 جنيهًا؛ ستكون 826 جنيهًا؛ أي زيادة 39.2%.

-1100 كيلووات= الآن 1595 جنيهًا، ستكون نفس المبلغ دون زيادة؛ أي الزيادة 0%.

- 3000 كيلووات= الآن ومستقبلاً 3420 جنيهًا؛ أي 0% زيادة.

وقالت الوزارة، إنه يجب التنويه إلى أنه بسبب عدم زيادة الشريحة الأخيرة (فوق الألف كيلووات) هو أن تلك الشريحة غير مدعومة من الأساس.