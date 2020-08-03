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محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث المريوطية

06:17 م الإثنين 03 أغسطس 2020
محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث المريوطية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- أسامة علي:

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافه القيادات التنفيذية بالمحافظة، الـ8 مواطنين، الذين لقيوا مصرعهم أمس في انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية، على طريق نكلا بمنشأة القناطر.

وقدم محافظ الجيزة خالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة والعون لأسر المتوفين.

وناشدت محافظة الجيزة، أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة، والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفاديًا لوقوع الحوادث، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضحايا حادث المريوطية حادث المريوطية

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