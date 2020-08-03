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الأوقاف: انتهاء ذبح الأضاحي عصر اليوم.. ونقل اللحوم بسيارات مبردة للقاهرة

06:06 م الإثنين 03 أغسطس 2020
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كتب- محمود مصطفى:


قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن أعمال ذبح ماشية مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه وزارة الأوقاف، تنتهي مع عصر اليوم، بعد أن استمرت لأربعة أيام على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل.

وأوضح في بيان له، اليوم الاثنين، أنه سيتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة، استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن المدة الشرعية للذبح تنتهي عصر اليوم "ثالث من أيام التشريق"، وستستمر أعمال التجهيز والنقل بالسيارت المبردة، استعدادا للتوزيع.

الأضاحي عيد الأضحي اللحوم مديرية أوقاف أسوان مشروع صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف

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