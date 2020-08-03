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مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد

04:40 م الإثنين 03 أغسطس 2020
مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى مطار إنجامينا بدولة تشاد، حيث يوافق تاريخ هذا اليوم الاحتفال بمرور ٦ سنوات علي تشغيل الخط المباشر بين (القاهرة / انجامينا) في عام 2014.

احتفل مطار إنجامينا بهذه المناسبة بتقليد رش الطائرة بالمياه تقديرا من الجانب التشادي للشركة، وأشاد الجميع بدور مصر للطيران والخدمة المتميزة التي تقدمها للركاب والشحن الجوي، وأعربوا عن تمنياتهم بزيادة عدد الرحلات مع عودة حركة الطيران بين البلدين.

وتقدمت مادلين مكرم مدير مصر للطيران بتشاد، بالتهنئة والشكر لركاب الشركة والجهات المعاونة ووكلاء السياحة وفريق عمل الشركة بمناسبة استئناف التشغيل .

يذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلتين أسبوعيا الي انجامينا أيام الأحد والخميس ومن المخطط زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة و انها كانت تسير ٤ رحلات أسبوعياً قبل جائحة كورونا .

مصر للطيران مطار إنجامينا دولة تشاد عودة حركة الطيران

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