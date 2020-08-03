بعد انتهاء أعمال الحقن.. وزير النقل يتابع معالجة وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك - صور

للمرة الأولى منذ 12 قرنًا.. رسامة قمصين في جبل القلالي

كتب - محمد سامي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.

وتابع الوزير بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك، لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة وأسفل السور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك، وكذلك بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وأعمال تأمين العمارة.

واطمأن وزير النقل على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ كل الأعمال التي أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعلى استمرار العمل على مدار الساعة في مواقع العمل لسرعة الانتهاء من كل الأعمال تمهيدًا لعودة السكان إلى العمارة.

وتوجه الوزير بعدها لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق؛ حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور، وورشة العمرة الجسيمة، ثم تفقد باقي محطات المرحلة؛ وهي (الهايكستب- قباء- عمر بن الخطاب- هشام بركات- النزهة).

واطمأن الوزير على جاهزية كل المحطات تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وعلى توافر كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا؛ ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة/ السويس) ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والأتوبيس الترددي.

وتابع وزير النقل بأنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية؛ وهي (المقاولون العرب- أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.