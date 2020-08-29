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"القومية للموسيقى العربية" تقدم مجموعة من أغاني التراث على مسرح النافورة

11:19 م السبت 29 أغسطس 2020
"القومية للموسيقى العربية" تقدم مجموعة من أغاني التراث على مسرح النافورة

(مصراوي):

قدمت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة في تاريخ الغناء العربي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح النافورة بالأوبرا.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني ومنها من "حبي فيك يا جاري"، كلمات إحسان المنذر، والعيون السود، و"أسمراني اللون"، "آه لو قابلتك من زمان"، "جانا الهوى" لبليغ حمدي، و"الحلوة" لكمال الطويل، و"مبيسألش عليا" لحسين جنيد، و"حياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي، و"آديش كان في ناس" لزياد رحباني، و"حبيبي لولا السهر"، و"الحلوة داير شباكها" لـ محمد الموجي، و"تمللى في قلبي" لـ محمد فوزي، و"اسمع لما أقولك"، "مش كفاية" لـ فريد الاطرش، ومن الأعمال المعاصرة، قدمت الفرقة أغنية "سلف ودين" لـ أمجد العطافي الذي شارك في إحياء الحفل مع المطربين سارة زكي، ومحمد طارق وإيمان عبدالغني.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الإندثار.

مصطفى حلمي مسرح النافورة الفرقة القومية العربية للموسيقى أغاني التراث

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