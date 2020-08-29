لتوصيل الغاز.. الجيزة: إغلاق شارع البستان بالشيخ زايد جزئيًا لمدة 4 أيام
الجيزة- (أ ش أ):
أعلنت محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي، في شارع البستان بالحي الخامس بمدينة الشيخ زايد، بإغلاق الشارع جزئيًا في الاتجاهين أمام المجاورة رقم ( 2-3-4-)، لمدة ( 4 أيام) ابتداء من غدٍ الأحد وحتى الأربعاء المقبل، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحًا وتنتهي في الـ6 صباحًا، طوال المدة المقررة للأعمال دون تعطيل لحركة المرور.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتعليمات اللجان المروية واللوحات الإرشادية، لتفادي التكدسات بمحيط منطقة العمل.
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