حدث في 8 ساعات| موعد حصول مصر على لقاح كورونا.. وموجة حارة حتى الثلاثاء

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددٍ من المشروعات القومية في الإسكندرية، وحديثه عن مخالفات البناء وبقاءه في السلطة، وكشف وضع رؤية واضحة لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى إعلان وزير البترول الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين عام 2023.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: