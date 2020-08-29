برلماني: القبض على "محمود عزت" ضربة قاضية لفلول الإخوان
(مصراوي):
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المرشد الفعلي لجماعة الإخوان، يعتبر عملية نوعية وتدل على الحرفية الكبيرة في مواجهة العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن تلك العملية ستساعد في الكشف عن المعلومات المهمة حول تلك الجماعة.
وأضاف النائب أن أجهزة الأمن قدمت الغالي والنفيس وأرواح أبنائها من أجل حفظ الأمن والاستقرار في ربوع مصر، كما أجهضت الكثير من العمليات الإرهابية، موضحًا أن مصر تعتبر رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، وتحارب العنف والتطرف نيابة عن دول العالم.
وأكد شرشر أن القبض على عزت بمثابة ضربة قاضية من جهاز الأمن الوطني لفلول التنظيم الدولي للإخوان، فعزت كنز معلوماتي سيساهم بشكل أكيد في استئصال بقايا وفلول التنظيم، وسيكشف حتمًا عن خلايا نائمة، ما يساعد في الضربات الاستباقية لإحباط العمليات الإرهابية التي تدبرها هذه الخلايا.
كما ستكشف التحقيقات معه، عن طرق التواصل بين عناصر التنظيم في الداخل، ومصادر تمويلها والتخطيط لها في الخارج، مما يقطع هذه الحلقة، ويفضح الأيادي العابثة بأمن مصر.
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