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تصل لـ43 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل

06:57 م السبت 29 أغسطس 2020
تصل لـ43 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع تشهد البلاد موجة حارة جديدة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، تكون ذروتها الأحد والاثنين.

وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يوجد أيضًا ارتفاع للرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 37 و38 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة"، مؤكدين أن درجات الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة على القاهرة.

وأشار الخبراء إلى أن سبب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية على كافة الأنحاء، يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأكد الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضح الخبراء أن انخفاض درجات الحرارة يبدأ من الأربعاء والخميس، وتعود درجات الحرارة لــ36 درجة على القاهرة.​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

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