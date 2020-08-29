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بداية من غدٍ الأحد حتى الأربعاء.. إغلاق طريقي الفيوم والإسكندرية الصحراوي جزئيًا

05:54 م السبت 29 أغسطس 2020
بداية من غدٍ الأحد حتى الأربعاء.. إغلاق طريقي الفيوم والإسكندرية الصحراوي جزئيًا

إغلاق طريق

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قطعًا عرضيًا بطريق الفيوم وطريق إسكندرية الصحراوي، لتوصيل كابلات كهرباء، بمحاور ميدان الرماية، خاصة بمشروع تطوير طريق الفيوم الصحراوي.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستجري إغلاقًا جزئيًا لطريقي الفيوم وإسكندرية الصحراوي، بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء، لمدة 4 أيام ابتداء من غدٍ الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، على أن تكون الأعمال بدء من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

ووجّه المحافظ، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة، على أن يتم رد الشيئ لأصله فور الانتهاء من الأعمال.

وتناشد محافظة الجيزة قائدي المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية، والالتزام بالتعليمات المرورية، وستقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بالموقع.

إغلاق طريق الجيزة طريق الفيوم طريقي الإسكندرية الصحراوي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

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