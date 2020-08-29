حتى نهاية سبتمبر.. "سياحة البرلمان" تؤيد إعفاء الكافتيريات والبازارات من الإيجارات

مصراوي

قالت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنه تؤيد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمد الإعفاء التام لجميع الكافتيريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية سبتمبر المقبل.



وأشار النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إلى أن أصحاب الكافتيريات والبازارات بمختلف المواقع والمتاحف الأثرية كانوا من أكثر المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا؛ نظرًا لتوقف النشاط السياحي بالكامل خلال الشهور الماضية، مطالبًا الحكومة بتخفيض القيمة الإيجارية للكافتيريات والبازارات حتى نهاية العام الجاري، كمساندة ودعم لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد على أصحاب هذه الكافتيريات والبازارات.



ووجه النائب عمرو صدقى التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع مبادراته المهمة التي كان لها دورها الكبير في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاعَي السياحة والطيران المدني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأول في هذه المبادرات غير المسبوقة.