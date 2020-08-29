لأول مرة.. الصحة تكشف الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا بمصر

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا في مصر حال ثبوت فعاليته.

كانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء الماضي، اعتزام توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن الشركة الصينية أكدت انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب، وفي سبيلها لإنهاء إجراءات ثبوت فعاليته والحصول على موافقة "FDA"، على أن تسافر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين لتوقيع اتفاق التعاون، والمضي قدمًا في تنفيذ باقي الإجراءات داخل شركة "فاكسيرا" بمصر.

وأضاف: "أمامنا حوالي 4 شهور حتى الوصول لمنتج لقاح كورونا في مصر".

وفي وقت سابق، تابعت وزيرة الصحة كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع شركة "فاكسيرا" للوقوف على كافة احتياجاتها وأي تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري، وناقشت عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.