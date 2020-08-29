برلماني: المشروعات القومية تفتح الأبواب للاستثمار المحلي والأجنبي.. وسيجني الشعب ثمارها قريبًا

قال النائب نافع هيكل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيدًا بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية؛ منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، إضافة إلى مشروع تطوير محور المحمودية، إن هذه الإنجازات سيجني ثمارها كل الشعب المصري في القريب العاجل؛ حيث إنها تفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف هيكل، في بيان له اليوم السبت، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويليه انخفاض معدل البطالة، إلى جانب مخرجات تلك المشروعات؛ خصوصًا الصناعية والزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاج، والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معدل النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.

وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب"مستقبل وطن"، إلى أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة رقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.