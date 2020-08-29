أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

برلماني: المشروعات القومية تفتح الأبواب للاستثمار المحلي والأجنبي.. وسيجني الشعب ثمارها قريبًا

04:32 م السبت 29 أغسطس 2020
برلماني: المشروعات القومية تفتح الأبواب للاستثمار المحلي والأجنبي.. وسيجني الشعب ثمارها قريبًا

النائب نافع هيكل

قال النائب نافع هيكل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيدًا بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية؛ منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، إضافة إلى مشروع تطوير محور المحمودية، إن هذه الإنجازات سيجني ثمارها كل الشعب المصري في القريب العاجل؛ حيث إنها تفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف هيكل، في بيان له اليوم السبت، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويليه انخفاض معدل البطالة، إلى جانب مخرجات تلك المشروعات؛ خصوصًا الصناعية والزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاج، والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معدل النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.

وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب"مستقبل وطن"، إلى أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة رقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.

نافع هيكل المشروعات القومية الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير محور المحمودية

الخبر التالى:

لأول مرة.. الصحة تكشف الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا بمصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة تكشف الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا بمصر