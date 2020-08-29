تشجيعًا لحركة السفر.. "مصر للطيران" تطرح تخفيضات لعدد من المدن الأوروبية

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم السبت، إنها طرحت تخفيضات على أسعار تذاكر طيران عدد من الوجهات الدولية؛ تشجيعًا لحركة السفر والطيران؛ حيث طرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى باريس قدرها 10% على درجة رجال الأعمال و35% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر قبل 15 سبتمبر المقبل، والسفر حتى 10 أكتوبر المقبل.

وقدمت الشركة تخفيضًا للسفر من القاهرة إلى فيينا قدره 25% عند شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر المقبل، والسفر حتى 20 ديسمبر المقبل، وكذلك تخفيضًا على الرحلات من القاهرة إلى قبرص يصل إلى 20% عند شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر المقبل، والسفر حتى 15 ديسمبر المقبل، وتُطبق في جميع التخفيضات الشروط والأحكام.

كانت شركة "مصر للطيران"، قالت، اليوم السبت، إنه لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي يعود متوسط التشغيل إلى ٤٥% من حجم التشغيل اليومي للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا؛ حيث زادت رحلات الشركة في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) خلال الفترة الماضية.