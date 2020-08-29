السيسي: "باعترف إن معندناش مؤسسات قادرة على ضبط منظومة البناء"

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ليس لديها مؤسسات قادرة على ضبط منظومة البناء بشكل كامل، قائلا: "باعترف إن معندناش مؤسسات قادرة على ضبط أداء البناء".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "النهارده نطرح مشروعات بتخطيط واضح والتزامات واضحة بإشراف مننا، هو "القطاع الخاص والمطورين" يجيب شركته ويبني ويبيع ويسوق وفق الاشتراطات، بنتكلم عن مدينة العامرية كاملة، بنتكلم على مناطق خطرة آه، لكن معاها إسكان اجتماعي وإسكان استثماري".

وتابع الرئيس: "التخطيط الموجود اشتغل وفقا ليه خد وبيع زي ما أنت عايز طبقا للنسب وكده نضمن إن كل اللي بيتعمل طبقا للمعايير والكود المتفق عليه، أبقى مطمن لو 100 ألف وحدة سكنية هتتعمل يبقوا مطابقين للمعايير والتجربة قابلة للتنفيذ في أماكن أخرى".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.