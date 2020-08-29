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لوقف التعديات.. السيسي: "والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر"

02:54 م السبت 29 أغسطس 2020
لوقف التعديات.. السيسي: "والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مخالفات البناء أزمة كبيرة تواجه الدولة، قائلا: "أنا مش عارف أعمل إيه. يا جماعة دي أرضنا اللي بناكل منها بتعمل كده ليه؟.. عايز إسكان بنعمل ومستعدين نعمل أكتر من كده، لما بنعمل قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس مبتاخدوش".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "بقول كده لأن الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع والإنتاج الحربي)، مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية والداخلية كلها".

وتابع الرئيس: "لن أسمح أبدا نهد بلدنا ونضيعها كده، لا، والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر، يا نوقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف التعديات مخالفات البناء

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