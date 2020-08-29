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رئيس جهاز العبور: استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات للقضاء على المظاهر العشوائية

02:39 م السبت 29 أغسطس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور،إنه تم شَن حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع الشرطة المعنية بالمدينة، وذلك في إطار منع المظاهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري لمدينة العبور.

وأوضح عمران، في بيان اليوم، أن الحملات أسفرت عن فك شدة خشبية لغرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 3 بلوك (15076)، وتم التحفظ على حديد التسليح، كما تم التحفظ على سيارة قلاب ولودر لتحميل رمال من المنطقة الصناعية بالمحور الغربي للمدينة، كما قامت لجنة الإزالة والسحب بالاشتراك مع أمن الجهاز وشرطة التعمير بتنفيذ حملة على المحال المخالفة بسور نادي العبور الرياضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن لجنة الإزالة والسحب بالاشتراك مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بمواصلة أعمالها في القضاء على المظاهر العشوائية، والمتمثلة في الباعة الجائلين الذين يفترشون حرم الطريق مما يعطل حركة مرور السيارات وحرية المواطنين في رصيف آمن.

كما وجه عمران، الإدارات المختصة بالجهاز، بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بأحياء المدينة المختلفة وخاصة الطريق الرئيسي، وكذا قص وتهذيب وصيانة الحدائق بالمدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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