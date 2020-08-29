السيسي: "المسئولين نوعين.. يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية"
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمحافظين والمسئولين بالدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات، قائلا: بقول للمحافظين والمسئولين، اللي لا يستطيع أن يحقق الانضباط بصراحة قولي ده موضوع أنا مش قده وسلامو عليكم.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: خلونا ناخد خط ونقف، والله وانا جاي بالطيارة فيه ناس بتتعدى وبتبني بتعملوا كده ليه، هل إحنا مش فاهمين القضية وحجم الطلب على المباني، مش هاممكم بلدكم ولا مستقبل أولادكم، المسئولين عن الدولة.
وتابع الرئيس السيسي: أوعى حد يزعل مني، المسئولين نوعين يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية ودي مش وقتها اللي مش قادر مش وقته واللي خايف مش وقته ويقول مقدرش، مدام سكت وقولت آه تنفذ الكلام.
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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