في هذه الحالة.. السيسي يتحدث عن استفتاء شعبي حول البقاء في السلطة

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بجميع مؤسساتها مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "يا نوقف التعديات ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها".

وأكد الرئيس: "لا.. لن أسمح بيه، ولازم تتخذ إجراءات وجبنا معدات تكفي لإزالة كل المخالفات، ولو الناس مش عاجبها الكلام ده تُستفى إننا نقعد أو نمشي".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.