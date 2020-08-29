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في هذه الحالة.. السيسي يتحدث عن استفتاء شعبي حول البقاء في السلطة

02:22 م السبت 29 أغسطس 2020
في هذه الحالة.. السيسي يتحدث عن استفتاء شعبي حول البقاء في السلطة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بجميع مؤسساتها مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "يا نوقف التعديات ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها".

وأكد الرئيس: "لا.. لن أسمح بيه، ولازم تتخذ إجراءات وجبنا معدات تكفي لإزالة كل المخالفات، ولو الناس مش عاجبها الكلام ده تُستفى إننا نقعد أو نمشي".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

استفتاء شعبي الرئيس السيسي تعديات الأراضي

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