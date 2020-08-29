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السيسي عن تعديات البناء: من الطيارة تشوف العجب

02:10 م السبت 29 أغسطس 2020
السيسي عن تعديات البناء: من الطيارة تشوف العجب

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف من قبل المواطنين في الفترة الحالية رغم جهود الحكومة لمعالجة هذه الأزمة المتراكمة منذ سنوات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: من الطيارة تشوف العجب من اللي بيتعمل في بلدنا، حاجة تانية خالص، لو سمحتم متخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب خراب يا جماعة لدولة ومحدش يعمل كده، الأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن هسمح أبدا بده، ودي رابع مرة أقولها واتكلمت في الكلام ده من 3 سنين، هنفضل كده لغاية أمتى نتجاوز.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي الطائرة تعديات البناء الأراضي الزراعية أملاك الدولة

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