المصيلحي: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر.. وأسعار اللحوم والدواجن لم ترتفع منذ 3 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، و6.2 شهر من السكر، و5 أشهر من الزيت والأرز.

وأضاف المصلحي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه بالنسبة إلى الدواجن واللحوم، أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن. أما اللحوم فلدينا عقود لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه خلال الـ3 سنوات لم ترتفع أسعار اللحوم أو الدواجن.

وأضاف وزير التموين أنه يوجد 6 آلاف منفذ تحت مشروع جمعيتي لتوزيع السلع التموينية على أنحاء الجمهورية كافة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وفقًا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.