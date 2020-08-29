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السيسي: "لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة"

12:57 م السبت 29 أغسطس 2020
السيسي: "لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة"

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتسمك بالإصلاح بشكل دائم، موجها رسالة للمواطنين مفادها: "لو مش عايزيني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة، لكن طالما موجود في مكان فالإصلاح موجود قدامي وأمسك فيه وأخلصه".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "صرفنا على محافظة القاهرة في 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه.. لو صرفت الفلوس دي في العاصمة بس سبت القاهرة خالص ورحت العاصمة هتغطي جزء كبير جدا من المرافق بحجم نص الأراضي ونبني 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدا، لكن اضطرينا ننفق هنا لأننا معملناش المدن اللي كانت مفروض تتعمل، يعني لو الإسكندرية بتشيل 2 مليون مواطن تفضل كده، ونعمل مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي الاصلاح الاقتصادي

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