أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"مقدرش أعيش كده".. السيسي: غياب الدولة يعني تأجيل التطوير 100 سنة

12:34 م السبت 29 أغسطس 2020
"مقدرش أعيش كده".. السيسي: غياب الدولة يعني تأجيل التطوير 100 سنة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث من تراجع في جميع قطاعات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كان نتيجة غياب تواجد الدولة، مؤكدا: غابت الدولة بس مينفعش الدولة تغيب تاني ولو غابت تاني نبقى بنأجل التطوير 100 سنة ومقدرش أعيش كده أو أقبل كده.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: لو شفتوا مصر العشرينات هتجدوا الفاصل كبير أوي بس مش إيجابي، يا ترى إيه خلانا كده وإيه اللي حصل في الخمسين ستين سنة اللي فاتوا.. ليه بقينا متراجعين كده رغم تطور الدول كلها؟.

وتابع الرئيس السيسي: صرفنا على محافظة القاهرة في 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه، لو صرفت الفلوس دي في العاصمة بس سبت القاهرة خالص ورحت العاصمة هتغطي جزء كبير جدا من المرافق بحجم نص الأراضي ونبني 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدا، لكن اضرينا ننفق هنا لأننا معملناش المدن اللي كانت مفروض تتعمل، يعني لو الإسكندرية بتشيل 2 مليون مواطن تفضل كده ونعمل مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية الإسكندرية

الخبر التالى:

السيسي: "لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة"