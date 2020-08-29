"مقدرش أعيش كده".. السيسي: غياب الدولة يعني تأجيل التطوير 100 سنة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث من تراجع في جميع قطاعات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كان نتيجة غياب تواجد الدولة، مؤكدا: غابت الدولة بس مينفعش الدولة تغيب تاني ولو غابت تاني نبقى بنأجل التطوير 100 سنة ومقدرش أعيش كده أو أقبل كده.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: لو شفتوا مصر العشرينات هتجدوا الفاصل كبير أوي بس مش إيجابي، يا ترى إيه خلانا كده وإيه اللي حصل في الخمسين ستين سنة اللي فاتوا.. ليه بقينا متراجعين كده رغم تطور الدول كلها؟.

وتابع الرئيس السيسي: صرفنا على محافظة القاهرة في 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه، لو صرفت الفلوس دي في العاصمة بس سبت القاهرة خالص ورحت العاصمة هتغطي جزء كبير جدا من المرافق بحجم نص الأراضي ونبني 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدا، لكن اضرينا ننفق هنا لأننا معملناش المدن اللي كانت مفروض تتعمل، يعني لو الإسكندرية بتشيل 2 مليون مواطن تفضل كده ونعمل مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة.