السيسي عن محور المحمودية: الناس قالت بيهدوا جوامع ربنا.. وكان هدفنا مصلحة الكل وعملنا غيرها

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة في جميع المشروعات التي تنفذها تتعرض دائمًا إلى حملات تشكيك؛ من أجل التأثير على المواطنين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "كتير من اللي موجودين على محور المحمودية أو حتى في إسكندرية كلها كانوا رافضين الكلام ده، واعتبروا إن ده هيأثر على أرزاقهم رغم إننا أكدنا لهم عدم الضرر؛ ولكن في النهاية بعتوا لي رسالة شكر وتقدير وكانوا عايزين يعملوا وقفة للتعبير عن رضاهم لما حدث في برج العرب".

وتابع الرئيس: "والله هدفنا المصلحة للكل.. بعد ما المحور -محور المحمودية- اتعمل وبيدي حرية حركة عظيمة جدًّا، وده المحور الرابع في إسكندرية، بقول ده لأن المحور ده هيوصل للبحيرة، وهنا كان فيه 30 مسجدًا وتعديات أخرى كثيرة تمت إزالتها، وعملنا غيرها، وكانت الناس بتقول بيهدوا الجوامع ومساجد ربنا؛ هل لأن احنا كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وهنبني غيرها؟".

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وفقًا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتتضمن المشروعات قطاعَ البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.