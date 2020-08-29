السيسي: التعديات على الأراضي الزراعية بنفس خطورة سد النهضة



كتب- محمد نصار:



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعاني من التعديات والبناء غير المخطط، لافتا إلى أن هناك من يتألم من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء على الأراضي الزراعية أو بدون تراخيص.



وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: مفيش حد بيتكلم في الموضوع ده وأنا مش طبيعتي كده معاكم يا مصريين، إحنا قدمنا تحدي بطلعه قدامكم وأقول التحدي ده خطير عليكم.



وتابع الرئيس: خايفين من سد النهضة صدقوني هذا التعدي خطير جدا بنفس نسبة خطورة سد النهضة، اللي واضح لينا موضوع المياه لكن اللي مش واضح لو استمرينا بالشكل ده في التعديات على الأراضي الزراعية، لو استمرينا كده عمرنا ما نوصل لنسبة 100% في تغطية المرافق، والكلام ده في منتهى الأهمية الأرض الزراعية اللي بتدمروها دي هي اللي بتسكنوا جنبها دلوقتي طيب هتشتغلوا فين بعد كده، انتبهوا للتعدي على الأراضي الزراعية.



وأوضح الرئيس: يبقى شايف من الأرض والتقارير الناس تسور قيراط ولا قيراطين ويبقى كده امتلك أرض مباني، الأراضي الزراعية بالري الحديث ويجيب عائد أكتر من كده، المدن الجديدة عملناها علشان نقول للناس فيه ظهير صحراوي موجود، اللي بيحصل ده هيدمر الكثير من قدراتنا، الأراضي الزراعية ومخالفات البناء هوا فيه حد بيبقى ماشي بعربيته ونقوله ادفع بيبقى مبسوط.. لأ طبعا، إحنا مخدناش إجراءات حادة من غير إنذار.. لأ إدينا مهلة وحجم الناتج اللي اتعمل في المصالحات خلال المدة دي كلها، 10% أو أقل ودول حصل تعدي يتجاوزهم، هنبقى في دائرة مفرغة، الموضوع ده مش مسئولية الحكومة بس ولا الرئيس بس دي مسئوليتنا كلنا نحافظ على بلدنا، اللي إحنا فيه مش في مصلحتنا.



وأكد: أرجو إن إحنا مع المحافظين الكلام اللي بنقول عليه ونتحرك بسرعة مع المواطنين علشان ننهي هذا الملف وعلشان ننظمه في الدولة وميبقاش فيه حجم هذا التجاوز بنتكلم في 700 ألف مخالفة، لو قولنا كل مخالفة بأسرة يبقى بنتكلم في ملايين المتأثرين من خلال الإجراءات القانونية وتأثير ذلك على الدولة.



وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.



كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.