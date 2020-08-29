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مدبولي: تنفيذ أكبر محطة بالعالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بتكلفة مليار دولار

11:03 ص السبت 29 أغسطس 2020
مدبولي: تنفيذ أكبر محطة بالعالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بتكلفة مليار دولار

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تنفيذ أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي ووصلت تكلفتها لأكثر من مليار دولار.

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، أن الحكومة تعمل على معالجة المياه وهناك برنامج كبير جدا لتحويل المحطات إلى محطات معالجة ثلاثية.

وبدأت قبل قليل فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات القومية خاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

مصطفى مدبولى معالجة مياه الصرف الزراعي المشروعات القومية الإسكندرية

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