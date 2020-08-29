بعد قليل.. السيسي يفتتح عدة مشروعات بالإسكندرية منها محور المحمودية

كتب- محمد نصار:



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.



وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.



كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.