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بعد قليل.. السيسي يفتتح عدة مشروعات بالإسكندرية منها محور المحمودية

10:01 ص السبت 29 أغسطس 2020
بعد قليل.. السيسي يفتتح عدة مشروعات بالإسكندرية منها محور المحمودية

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الاسكندرية الرئيس السيسي بشاير الخير

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السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح مجموعة مشروعات قومية

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