بعد قليل.. السيسي يفتتح عدة مشروعات بالإسكندرية منها محور المحمودية
كتب- محمد نصار:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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