حدث ليلاً| تعليقات أمريكية حول سد النهضة.. وتحذير من حرب أهلية في لبنان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تراجع طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.

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مسؤول أمريكي يشير إلى إمكانية توصل مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق حول النهضة

اعتبر مسؤول في الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن "العمل الذي بذلته مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية يُظهر إمكانية التوصّل إلى اتفاق متوازن، وعادل، بخصوص سد النهضة، يأخذ مصالح الدول الثلاث في الاعتبار".

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وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "العلم والإيمان"

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافقة ٤ سبتمبر ستكون بعنوان (الإيمان والعلم).

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البنتاجون يعلن بدء خفض عدد القوات الأمريكية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، رسميًا، بدء خفض عدد القوات الأمريكية في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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ماكرون يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم تقدم له مساعدة

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، من اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم تُقدَّم المساعدة له.

وقال ماكرون من باريس، حسبما نقل عنه موقع العربية نت، "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية"، وسيؤدي ذلك إلى "تقويض الهوية اللبنانية".

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انتشار أمني مكثف في طرابلس بعد إعلان حظر تجول كامل

قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن العاصمة الليبية طرابلس تشهد انتشارا أمنيا كثيفا بعد إعلان الحكومة المعترف بها دوليا حظر تجوال كامل لمدة أربعة أيام على خلفية مظاهرات منددة بالوضع المعيشي والاقتصادي "المتردي".

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سفينة إنقاذ المهاجرين لويز ميشيل تطلب مساعدة فورية

طلب طاقم سفينة إنقاذ المهاجرين لويز ميشيل المساعدة الفورية من حرس السواحل الإيطالي والجيش المالطي، وذلك في تغريدة على موقع تويتر يوم الجمعة.

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اكتشاف 481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جامعة ألاباما الأمريكية

أعلنت جامعة ألاباما الأمريكية، يوم الجمعة، عن اكتشاف 481 إصابة جديدة بين طلاب الجامعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 إصابة منذ عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي.

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وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عامًا

توفي الممثل الأمريكي الشاب تشادويك بوسمان، بطل فيلم "Black Panther"، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد صراع دام أربعة سنوات مع مرض سرطان القولون. وفق موقع "فارايتي".

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