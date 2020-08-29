​​جولات ميدانية ولقاءات شعبية لنواب المحافظين من أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب"

يواصل نواب المحافظين من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تطبيق القانون، التقرير التالي يرصد نشاط نواب المحافظين في خمس محافظات، خلال الفترة من 20 أغسطس، حتى الثلاثاء 25 أغسطس الجاري.

البداية من الدقهلية، حيث قام اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ، يرافقه اللواء عبدالقادر النوري، ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والطب البيطري في المحافظة، بزيارة وتفقد مستشفى المنصورة الدولي، ومستشفى التأمين الصحي، ومقر ديوان عام حي شرق المنصورة، وصاحبت الحملة فرق التفتيش والمتابعة في المحافظة ومديريات الخدمات المشار إليها، حيث اطمئن نائب المحافظ على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفيات.

وضبطت لجان التفتيش التي صاحبت الحملة من كافة القطاعات والتفتيش والمتابعة، العديد من المخالفات، وأمر المحافظ بإحالتها للنيابة للتحقيق.

وافتتح الشيخ نائب المحافظ ميدان مجلس مدينة دكرنس الجديد بتكلفة 250 ألف جنيه، بمساهمة المجتمع المدني، في إطار مبادرة محافظ الدقهلية التي أطلقها ليكون هناك ميدان جديد في كل مدينة، وحي على مستوى مدن وأحياء ومراكز المحافظة، والتي يتم تنفيذها بمشاركات ومساهمات المجتمع المدني في الدقهلية.