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بعد إصلاح الخط.. "الجيزة": ضخ المياه في الخزان الياباني تدريجيًا منتصف الليل

09:31 م الجمعة 28 أغسطس 2020
بعد إصلاح الخط.. "الجيزة": ضخ المياه في الخزان الياباني تدريجيًا منتصف الليل

محافظ الجيزة

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إعادة ضخ المياه تدريجيًا بداية من الساعة 12 منتصف الليل، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الخط المغذي للخزان الياباني بالرماية، ما تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلي باللبيني.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار الساعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذي للخزان الياباني في الرماية، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلي باللبيني.

ووجه محافظ الجيزة بسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيًا للمناطق المتأثرة، لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجّه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

الخزان الياباني المياه الجيزة

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