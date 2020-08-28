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برلمانية: القبض على "محمود عزت" ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي في مقتل

09:27 م الجمعة 28 أغسطس 2020
برلمانية: القبض على "محمود عزت" ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي في مقتل

مجلس النواب

(مصراوي):

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزارة الداخلية، إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، يمثل ضربة جديدة للجماعة الإرهابية في مقتل، مشيرة إلى إن عزت كان يمثل ذراع لهم داخل مصر، فهو مختبأ في الجحور ولكن كان على متابعة وتواصل مستمر بالقيادات الإخوانية في الخارج.

ولفتت فهيم في بيان لها، إلى أن محمود عزت له تاريخ إجرامي كبير على مدار السنوات الماضية، وكان له دور في كل العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن ثم أصبح القبض عليه يمثل عيد كبير لانتصار القوات المسلحة والشركة المصرية على الإرهاب.

ووجهت فهيم، التحية للأجهزة الأمنية على مجهوداتها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد.

وأكدت أن هناك ملاحقة مستمرة للإرهابيين في مصر، ورصد محكم لتحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي.

مجلس النواب الإرهاب محمود عزت

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