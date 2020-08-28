ملامح التقرير السنوي لـ"الأعلى للإعلام": "كورونا" ودور الإعلام المصري في الرد على "قنوات الشر"

(مصراوي):

كشفت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملامح تقرير الحالة الإعلامية السنوي لعام 2020، في ظل الأحداث المتوالية والصعبة التي واجهها الإعلام هذا العام والأحداث التي شهدها عام 2020 وما قام به الإعلام المصري من دور مهم ومحترف في مواجهة الأزمات.

وقالت هاشم لـ"مصراوي"، إن التقرير يجري حاليًا العمل عليه وسيتم إعلانه في شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن التقرير سيتضمن فترة ما قبل كورونا وكيف كانت التغطية بها، وفترة كورونا وتغطيتها الإعلامية والمخالفات التي وقعت فيها الوسائل الإعلامية وكيف نجح الإعلام في نقل صورة سليمة للناس، فضلاً عن مدى تأثر الإعلام بتلك الأزمة التي شهدها العالم بأسره.

وأضافت هاشم، أن التقرير سيرصد أيضًا مدى الالتزام بالمعايير والأكواد التي أقرها المجلس من قِبل وسائل الإعلام مثل صورة المرأة والطفل ومعايير التغطية الرياضية، والتي يرصدها المجلس أولاً بأول مثلما فعل في مباراة الأهلي والزمالك وأصدر تقريرًا بشأن تغطية المباراة، موضحة أنه سيتم ضمّ تلك التقارير للتقرير السنوي.

وأوضحت أن التقرير سيتضمن أيضًا دور الإعلام الاستباقي في نقل صورة سليمة عن الأحداث في مصر والرد على القنوات المعادية الموجودة خارج مصر، والتي تسعى دائمًا للإساءة لمصر وحكومتها وشعبها، وما إذا كان دور الإعلام فاعلاً استباقيًا أم أنه اكتفى برد الفعل فقط، خاصة وأننا رصدنا دورًا إيجابيًا مهمًا حدث من قبل الإعلام تجلى في تغطية انتخابات الشيوخ، لتفويت الفرصة على أي وسيلة إعلامية تسعى للإساءة لصورة الوطن.

وتابعت أن التقرير سيتضمن أيضًا الشكاوى التي وردت للمجلس خلال العام الماضي ضد وسائل إعلامية وموقف المجلس في التعامل مع كل شكوى منها، بالإضافة إلى تقارير اللجان مثل لجنة ضبط الإعلام الرياضي ولجنة الدراما ولجان الرصد والتظلمات والملكية الفكرية وغيرها.

وتختص لجنة تقارير الحالة الإعلامية التى تترأسها رانيا هاشم وتضم في عضويتها كلًا من الدكتورة منى سعيد الحديدي، ونشأت الديهي، وعزة مصطفى، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يلي:

- تختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

- رصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

- تعد اللجنة تقريرًا شهريًا برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى.