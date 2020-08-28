غدًا السبت.. "قومي المرأة" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "لأني رجل" في 8 محافظات

(مصراوي):

أعلن المجلس القومي للمرأة، إطلاق المرحلة الثانية، من مبادرة "لأني راجل"، غدًا السبت، حتى 31 أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، إن المرحلة الثانية من مبادرة "لأني رجل" ستنفذ في 8 محافظات هي (الإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والفيوم وأسوان ودمياط والقاهرة وجنوب سيناء)، حيث سيتم خلال الحملة توعية الشباب داخل مراكز الشباب في المحافظات الثماني، بخلاف الأماكن الأخرى مثل الشوارع والمقاهي والنوادي الاجتماعية وأماكن تجمع الشباب وغيرها برسائل الحملة، مشيرة إلى أن هناك مايقرب من 190 شابًا يشارك في الفاعليات التي يتم تنفيذها.

وأكدت محمود أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بين الرجال والشباب، بعدد من الرسائل الأساسية والتي تتضمن دعم الرجل للمرأة في العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، التعامل مع المرأة في العمل والدراسة باحترام، المشاركة في تربية الأبناء، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث و الزواج المبكر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى، شملت تنظيم دوري لكرة القدم بين جميع المحافظات تحت شعار "لأني رجل"، وتسعى الحملة إلى إدماج الرجال والشباب لتمكين المرأة، وحثهم على أن يكونوا مشاركين وداعمين لها في كل أمور الحياة.