رئيس النيابة الإدارية: البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة فرصة لتحسين الأوضاع

كتب- محمد نصار:

ترأس المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحدى لجان الاختيار للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقال المنشاوي، إنه لمس في المتقدمين رغبتهم في تحسين أوضاعهم من خلال الالتحاق بالبرنامج بما يحققه من مزايا تؤهلهم إلى صفوف العمل القيادي بالدولة.

وصرح بأنه يعتز بكون هيئة النيابة الإدارية أول هيئة قضائية تُبرم بروتوكولا للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقال: "الأمر لا يقتصر على الثقافة القانونية لعضو النيابة، بل يتعين أن يكون ملمًا باستراتيجية الدولة وبالمعلومات وبالأوضاع الموجودة عالميًا وداخليًا بالدولة المصرية".

واختتم برسالة إلى الشباب قال فيها: "الشباب لابد من حصولهم على دورهم؛ لأنهم قادة المستقبل، والتقصير في حقهم تقصير في حق هذا البلد، وأنا بحكم منصبي دفعتُ بعدد من الشباب ليتولى منصب مديرًا نيابيًا؛ ليكونوا مؤهلين في المستقبل لتولي مناصب قيادية أعلى في النيابة".

وقالت الدكتورة آمال موافي، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن انطباعها عن الأكاديمية قبل أن تأتي إليها كان جيدًا وبعد زيارتها أصبح أكثر من ممتاز؛ حيث وجدت في ظل الظروف الراهنة في ضوء جائحة كورونا أنه تمت إدارة الحدث بقدر كبير من الاحترافية بالرغم من عدد اللجان وأعداد المتقدمين الكبيرة لكن تم مراعاة التباعد الاجتماعي وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشادت بالجهد المبذول من فريق العمل بالأكاديمية من حيث حسن الاستقبال والتنظيم والرقي في الأداء والعناية بكل تفاصيل المقابلات وشمولية الأسئلة والتقييم.

كما أكدت على أن المجموعة المتقدمة كانت متميزة جدًا، وهي تعتبرها نواة يمكن البناء عليها في الكادر الحكومي والكادر العام، وأضافت أن رؤية مصر 2030 تحتاج إلى الاستثمار في البشر لتحقيق محاورها المختلفة، وأن هذا هو دور الأكاديمية من حيث قيامها بتنمية المهارات والارتقاء بها وإعادة التأهيل للبعض وأن الأكاديمية تؤكد على مفهوم التعليم المستمر.

وتابعت: "التنفيذيين من فئة عمرية أكبر من البرامج الرئاسية الأخرى، فهذا البرنامج يعطيهم الفرصة ليتميزوا ويصبحوا قادة المستقبل، فنحن بحاجة إلى خلق صف ثاني على أسس علمية في الاختيار".

وقدمت نصيحة للشباب قائلةً: "دائمًا يوجد وقت للبدء، ودائمًا يوجد وقت للعمل على أنفسنا، جميعنا لدينا 24 ساعة علينا أن نستثمرهم، ولابد من أن يكون لدينا صبر ومثابرة، ونرتقي ونساعد أنفسنا دون انتظار مساعدة من أحد، ودائمًا سنجد الفرص".

وأعربت المهندسة مها توفيق، النائب الأول لسيتي بانك، عن إعجابها الشديد بالحيادية المتبعة في المقابلات الشخصية للبرنامج، حيث يتم الحرص على عدم وجود أي معرفة مسبقة وانطباعات قديمة عن الشخص المتقدم.

وأشادت بمستوى المتقدمين العالي من حيث الثقافة والخبرة العملية في التخصص الذي يبرهن مرورهم بمراحل انتقاء عالية ودقيقة في الاختبارات الأولية التي سبقت مرحلة المقابلات.

وأكدت أن الأسئلة تعطي الفرصة للمتقدمين للتعبير عن أنفسهم بشكل أوسع، مما يتيح للمختبرين معرفتهم أكثر ويسهل عملية الاختيار.