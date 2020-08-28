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وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير منطقة وميدان المنيب

04:29 م الجمعة 28 أغسطس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً، لاستعراض مخطط تطوير منطقة وميدان المنيب، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المختلفة بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وممثل كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض رؤية تطوير منطقة وميدان المنيب، وذلك طبقاً لإمكانات ومحددات المنطقة، وفي ضوء قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بإعلان منطقة المنيب، كمنطقة إعادة تخطيط، تم التوجيه بتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد الفكرة الأساسية للتطوير، وعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد مخطط تفصيلي للتطوير.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تتوجه حالياً لتطوير مواقف النقل الجماعي على أطراف القاهرة الكبرى وفي مقدمتها موقف النقل الجماعي بميدان المنيب، وذلك لحل أزمات التكدس المروري، وتنظيم مواقف النقل الجماعي، وتيسير حركة تنقل المواطنين ومن وإلى محافظات القاهرة الكبرى.

وناقش الوزير، الرؤية التخطيطية التي قدمها ممثل كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، لتطوير ميدان المنيب، فيما يخص النقل الجماعي بالميدان (أتوبيسات – ميكروباصات – غيرهما)، حيث أكد على ضرورة الفصل بين النقل الجماعي لمحافظات الوجه القبلي، عن النقل الداخلي بمحافظات القاهرة الكبرى، مع أهمية الربط الداخلي بينهما.

ميدان المنيب محافظ الجيزة وزير الإسكان عاصم الجزار

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