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نقابة أطباء الأسنان تعلق على اتهام طبيب بالتحرش: لن نتستر على مذنب

02:43 م الجمعة 28 أغسطس 2020
نقابة أطباء الأسنان تعلق على اتهام طبيب بالتحرش: لن نتستر على مذنب

النقابة العامة لأطباء الأسنان

كتب- أحمد جمعة:

علقت النقابة العامة لأطباء الأسنان على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام أحد الأطباء في واقعة تحرش.

وقالت النقابة في بيان اليوم الجمعة، إنها تتمسك بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الإجتماعية، ولن تألو جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدي على القيم المبادئ الأخلاقية وكذلك لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير.

وناشدت النقابة في حال وجود شكوى في حق أي طبيب، التوجه إلى مقر النقابة أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين التحرش أو التشهير ستتخذ كافه الإجراءات القانونية والإدارية، وفعل كل ما هو متاح ولن تتستر على أي مذنب.

أطباء الأسنان تهمة التحرش

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