أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

محافظ الجيزة يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي للخزان اليابانى

02:32 م الجمعة 28 أغسطس 2020
محافظ الجيزة يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي للخزان اليابانى

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار الساعه أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذي للخزان الياباني بالرماية وهو الأمر الذي تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفرطهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلي باللبيني.

ووجه محافظ الجيزة، بسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيا للمناطق المتأثرة لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجه المحافظ، شركة مياه الشرب، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حالة وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

وقدمت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اعتذارا عن الكسر الذي حدث بخط المياه المشار إليه ولأسباب طارئة، مؤكدين على تواصل العمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من الأعمال في موعد غايته 12 مساء اليوم.

إصلاح خط مياه ناهيا محافظ الجيزة

الخبر التالى:

نقابة أطباء الأسنان تعلق على اتهام طبيب بالتحرش: لن نتستر على مذنب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بيوت الله عامرة".. أول صلاة جمعة بالمساجد بعد غياب 5 أشهر "تغطية خاصة"