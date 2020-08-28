أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مياه الجيزة: استمرار أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي بمنطقة ناهيا

02:24 م الجمعة 28 أغسطس 2020
مياه الجيزة: استمرار أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي بمنطقة ناهيا

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسي قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن أسباب تأخر الإصلاح ترجع إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أي انهيارات أثناء العمل.

ودفعت الشركة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجارٍ استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٢٤ متر مواسير، وترحيل الخط حوالى ٢٤ مترا بعيدا عن المصرف.

وأشارت إلى توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حاليا في (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).
وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

إصلاح خط مياه ناهيا مياه الشرب

الخبر التالى:

خطيب الجامع الأزهر: شكر الله على نعمة عودتنا لبيوته يكون بالالتزام بالتدابير الاحترازية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بيوت الله عامرة".. أول صلاة جمعة بالمساجد بعد غياب 5 أشهر "تغطية خاصة"