مياه الجيزة: استمرار أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي بمنطقة ناهيا
كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسي قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن أسباب تأخر الإصلاح ترجع إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أي انهيارات أثناء العمل.
ودفعت الشركة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجارٍ استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٢٤ متر مواسير، وترحيل الخط حوالى ٢٤ مترا بعيدا عن المصرف.
وأشارت إلى توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حاليا في (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).
وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.
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